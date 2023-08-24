Журналисток из Ставрополя обвинили в вымогательстве 1,7 млн рублей

Фото: Следственный комитет РФ

Троих журналисток подозревают в вымогательстве 1,7 миллиона рублей в Ставропольском крае. Об этом рассказали в телеграм-канале главка МВД России по региону.

По информации ведомства, на протяжении нескольких месяцев во время постоянных встреч и разговоров по телефону подозреваемые вымогали у сотрудника коммерческой организации 1,7 миллиона рублей. Девушки угрожали распространить в СМИ данные, которые могли нанести вред его правам и интересам.

У сотрудника другой организации сотрудницы СМИ требовали за неразмещение сведений 50 тысяч рублей.

Их незаконную деятельность пресекли управление ФСБ и МВД по региону.

"По ходатайству следователя судом в отношении одной из гражданок избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а двум другим вынесен запрет на определенные действия", – сказано в сообщении МВД.

Ранее трое бывших администраторов телеграм-каналов получили 8 лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко.

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