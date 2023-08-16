Московский суд оставил в СИЗО обвиняемых в вымогательстве у Чемезова

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Московский городской суд оставил бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и других фигурантов дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы компании "Ростех" Сергея Чемезова в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановление оставить без изменения", – заявила судья во время заседания.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом формате, сотрудники СМИ смогли попасть на него только в момент оглашения решения.

Ранее столичный Суд Тверского района продлевал срок содержания под стражей Суханова и экс-редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту Кузьмин), а также журналиста Тамерлана Бигаева.

25 октября прошлого года Суханова арестовали в столице и переправили в ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий. Позже выяснилось, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан и Романовский.

Еще одним фигурантом дела стал Бигаев. Адвокат Романовского Дмитрий Малютов рассказал, что мужчины писали посты для телеграм-канала "Тушите свет".



Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ