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Московский суд оставил в СИЗО обвиняемых в вымогательстве у Чемезова
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Московский городской суд оставил бывшего коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и других фигурантов дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы компании "Ростех" Сергея Чемезова в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
"Постановление оставить без изменения", – заявила судья во время заседания.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом формате, сотрудники СМИ смогли попасть на него только в момент оглашения решения.
Ранее столичный Суд Тверского района продлевал срок содержания под стражей Суханова и экс-редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту Кузьмин), а также журналиста Тамерлана Бигаева.
25 октября прошлого года Суханова арестовали в столице и переправили в ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий. Позже выяснилось, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан и Романовский.
Еще одним фигурантом дела стал Бигаев. Адвокат Романовского Дмитрий Малютов рассказал, что мужчины писали посты для телеграм-канала "Тушите свет".
Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ
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