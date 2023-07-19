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МВД призвало арестовать третьего фигуранта по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правоохранители призвали арестовать третьего фигуранта дела о вымогательстве, связанного с телеграм-каналом "Кремлевская прачка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тверской суд Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Дениса Савинского меры пресечения в виде заключения под стражу", – поделились в суде.
Он работает переводчиком в ООО "Ветеран", заявили на Каланчевской улице.
Администратора телеграм-канала Михаила Полякова задержали 14 июля. Вместе с ним на допрос в МВД России по Москве доставили еще несколько человек. В отношении Полякова было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Суд арестовал его до 13 сентября.
Позже стало известно, что Полякова подозревают в вымогательстве 40 миллионов рублей у IT-компании "Ланит". По информации суда, эпизод касается периода c 2020 по 2023 год. В материалах дела указано, что мужчина получил от "Ланита" указанную сумму в обмен на отказ от публикации сведений, которые могли бы причинить вред интересам компании и ее руководства.
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