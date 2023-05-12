В Подмосковье нашли пропавшую жену бывшего командующего ВДВ РФ Колмакова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Полицейские нашли пропавшую в Москве жену бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова, сообщает ТАСС.

Местонахождение женщины удалось установить за сутки. Ее обнаружили на территории Московской области. Жизни и здоровью жены Колмакова ничего не угрожает, сейчас она находится с семьей.

Речь идет о 62-летней Тамаре Колмаковой. 10 мая она ушла на работу и не вернулась. Вечером ее супругу позвонил неизвестный, который сообщил, что похитил женщину и требует за нее выкуп в размере миллиона рублей.

Бывший командующий ВДВ обратился в полицию. Правоохранители устанавливают, кто звонил Колмакову.

Ранее сообщалось, что посольство РФ на Филиппинах выясняет обстоятельства исчезновения российской гражданки Юлии Чумак. О пропаже россиянки 9 мая сообщила ее мать Татьяна Ковалева. По ее информации, девушка 2000 года рождения прибыла в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний" и с тех пор не выходила на связь с родственниками.