Мужчина похитил двух подростков в столичном ТЦ и вымогал у них деньги

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина похитил двух подростков в одном из столичных ТЦ и вымогал у них деньги. Об этом пишет пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следователей, инцидент случился в ТЦ на Ярцевской улице не позднее 25 ноября. Фигурант потребовал от двух ранее знакомых несовершеннолетних отдать ему 120 тысяч рублей.

Мужчина, добавили в СКР, угрожал им насилием и демонстрировал пистолет. В прокуратуре Москвы уверены, что вымогательство было совершено под надуманным предлогом, якобы в счет компенсации за ранее купленный у подростков товар, а также моральный вред.

Затем фигурант похитил их и отвез в безлюдное место у стадиона на улице Маршала Тимошенко, где еще раз потребовал передать ему денежные суммы в срок до 5 декабря, запугав их выстрелами в воздух. По данному факту возбуждено уголовное дело, согласно статьям 126 и 163 УК РФ ("Похищение человека" и "Вымогательство").

Подозреваемого удалось оперативно задержать, по месту его проживания найдено большое число ножей и пистолет. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее двое мужчин избили прохожего из-за сделанного замечания в Приморье. Инцидент произошел 20 ноября во дворах жилых домов по улице Парковой в Большом Камне. После драки подозреваемые затолкали пострадавшего в багажник и попытались уехать, но мужчина выбрался из авто и обратился в полицию. Нападавших задержали.

