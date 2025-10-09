Путин: отношения России и Таджикистана двигаются по всем направлениям

Фото: kremlin.ru

Отношения России и Таджикистана продолжают развиваться по всем направлениям, заявил Владимир Путин на заседании в расширенном составе в ходе госвизита в республику.

Российский лидер отметил, что прогресс заметен во всех сферах благодаря фундаментальному договору о дружбе и союзничестве 1993 года. Однако, по его словам, впереди еще много задач.

Например, 9 октября запланировано подписание ряда документов, разработанных командами обеих стран, уточнил Путин.

"В том числе и в ходе визита вашего премьера в Москву 23 апреля этого года, когда был подписан протокол, который определяет дальнейшие условия работы по очень многим направлениям, в том числе и по энергетике, по энергетическим вопросам", – указал он, поблагодарив президента Таджикистана Эмомали Рахмона и его команду за совместную работу.

Вместе с тем глава государства раскрыл, что в рамках визита обсудил со своим таджикистанским коллегой наиболее чувствительные темы с глазу на глаз.

"Спасибо еще раз за приглашение", – заявил президент РФ.

С трехдневным рабочим визитом в Душанбе Путин прибыл 8 октября. В аэропорту, где были подняты флаги и выстроен почетный караул, его лично встретил Рахмон.

В рамках визита главу РФ ожидают саммит "Россия – Центральная Азия", заседание Совета глав государств – участников СНГ и встреча с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

Двусторонние переговоры в формате тет-а-тет между Путиным и Рахмоном начались утром 9-го числа. Встреча стала четвертой в текущем году. Во время беседы российский лидер обратил внимание на увеличенный более чем на 17% российско-таджикистанский товарооборот, а также напомнил, что страны давно являются надежными союзниками.