Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 16:25

В мире

Warner Bros. посоветовал акционерам отклонить предложение Paramount

Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images/Karlis Dzjamko

Киностудия Warner Bros. Discovery рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с американской корпорацией Paramount Skydance, сообщило агентство Reuters.

Совет директоров компании указал, что Paramount Skydance поэтапно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений. При этом предложенные условия могут привести к излишним рискам.

Вместе с тем в корпорации порекомендовали рассмотреть сделку с американским Netflix.

Стриминговый сервис намеревался приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумму сделки были включены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов на случай ее расторжения. Таким образом, даже если покупка не состоится, Netflix обязуется выплатить эту сумму Warner Bros. Discovery.

Детали соглашения не раскрывались, однако в Netflix пообещали сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.

Содиректор платформы Тед Сарандос отметил, что смысл сделки заключается в стремлении "развлекать мир и объединять людей посредством замечательных историй", а также в дальнейшем развитии.

Позднее Paramount Skydance заявил о готовности приобрести киностудию Warner Bros., предложив 108 миллиардов долларов и превзойдя предложение стримингового сервиса Netflix.

"Деньги 24": сервис Netflix хочет приобрести студию Warner Bros за 82 млрд долларов

Читайте также


бизнесза рубежом

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика