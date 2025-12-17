17 декабря, 16:25В мире
Warner Bros. посоветовал акционерам отклонить предложение Paramount
Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images/Karlis Dzjamko
Киностудия Warner Bros. Discovery рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с американской корпорацией Paramount Skydance, сообщило агентство Reuters.
Совет директоров компании указал, что Paramount Skydance поэтапно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений. При этом предложенные условия могут привести к излишним рискам.
Вместе с тем в корпорации порекомендовали рассмотреть сделку с американским Netflix.
Стриминговый сервис намеревался приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумму сделки были включены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов на случай ее расторжения. Таким образом, даже если покупка не состоится, Netflix обязуется выплатить эту сумму Warner Bros. Discovery.
Детали соглашения не раскрывались, однако в Netflix пообещали сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.
Содиректор платформы Тед Сарандос отметил, что смысл сделки заключается в стремлении "развлекать мир и объединять людей посредством замечательных историй", а также в дальнейшем развитии.
Позднее Paramount Skydance заявил о готовности приобрести киностудию Warner Bros., предложив 108 миллиардов долларов и превзойдя предложение стримингового сервиса Netflix.
