Warner Bros. посоветовал акционерам отклонить предложение Paramount

Фото: ТАСС/Zuma/Cover Images/Karlis Dzjamko

Киностудия Warner Bros. Discovery рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с американской корпорацией Paramount Skydance, сообщило агентство Reuters.

Совет директоров компании указал, что Paramount Skydance поэтапно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений. При этом предложенные условия могут привести к излишним рискам.

Вместе с тем в корпорации порекомендовали рассмотреть сделку с американским Netflix.

Стриминговый сервис намеревался приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумму сделки были включены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов на случай ее расторжения. Таким образом, даже если покупка не состоится, Netflix обязуется выплатить эту сумму Warner Bros. Discovery.

Детали соглашения не раскрывались, однако в Netflix пообещали сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.

Содиректор платформы Тед Сарандос отметил, что смысл сделки заключается в стремлении "развлекать мир и объединять людей посредством замечательных историй", а также в дальнейшем развитии.

Позднее Paramount Skydance заявил о готовности приобрести киностудию Warner Bros., предложив 108 миллиардов долларов и превзойдя предложение стримингового сервиса Netflix.