Долг блогера Блиновской вырос еще на 1,2 млн рублей

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Сумма долга блогера Елены Блиновской выросла еще на 1,2 миллиона рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные открытых источников.

Так, по состоянию на пятницу, 30 августа, размер ее долга равен 1 228 385 207,08 рубля. Однако еще 27 августа Блиновская должна была вернуть Федеральной налоговой службе (ФНС) 1 227 165 409,79 рубля.

Накануне Блиновкая подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей. В результате это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Уже 14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Инстанция также приняла решение о продлении сроков наложенного на имущество блогера ареста.

