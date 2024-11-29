SHOT: долг блогера Блиновской перед налоговой в 1,5 млрд полностью исчез

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Долг блогера Елены Блиновской перед налоговой в 1,5 миллиарда рублей полностью исчез, передает телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, Блиновская сейчас ничего не должна налоговой. В свою очередь, налоговый юрист блогера заявил, что в данный момент не понимает, как это произошло.



Фото: телеграм-канал SHOT

Блиновскую задержали в апреле прошлого года. Следователи утверждают, что она снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Для этого блогер использовала 18 организаций и трех ИП.

Весной текущего года Блиновской и ее супругу Алексею предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Блогер будет находиться в СИЗО до 2 февраля 2025 года.