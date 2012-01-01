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03 декабря, 20:53

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Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт задолжал налоговой более двух миллионов долларов

Все решал отец? Руперта Гринта осудили за обман налоговиков на миллионы долларов

Британский актер Руперт Гринт задолжал свыше двух миллионов долларов налоговой службе Великобритании. Суд установил, что более десяти лет назад артист предоставил неверные данные в налоговой декларации. Чем еще известен звездный должник – в материале Москвы 24.

Злостный неплательщик

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision/AP

Британский актер Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, проиграл суд налоговой службе Великобритании. Теперь артист обязан выплатить 2,3 миллиона долларов с доходов, которые он незаконно получил в 2012 году за выпуск фильмов франшизы на DVD, сообщает издание People.

Суд установил, что в декларации за 2012 год актер классифицировал заработанные средства как основной капитал. За счет этого Гринт существенно сократил налоговые отчисления, ведь в Британии доходы облагаются более высокой ставкой налога, чем капитал, отмечается в публикации.

Адвокаты Гринта попытались оспорить постановление в суде, но безуспешно, пишет Assosiated Press. При этом звезда "Гарри Поттера" утверждает, что не особо вовлечен в финансовые вопросы. По словам актера, все решения принимал его отец.

Причем издание The Guardian отмечало, что тяжбы начались еще в 2019 году.

"Единственное, на что я был способен, – перевоплощаться в Рона"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros.

В 2000 году Руперт Гринт в 12-летнем возрасте дебютировал на экране в фильме "Гарри Поттер и философский камень". Работа над киносагой длилась 10 лет. На момент съемок финала актеру стукнуло 22 года, и нужно было строить карьеру дальше, без оглядки на былую славу.

Однако тогда Руперту пришлось нелегко, он боялся застрять в образе Уизли. В документальном проекте "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" в начале 2022 года Гринт поделился: "Мне казалось, единственное, на что я был способен, – перевоплощаться в Рона".

Пока Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон успешно пополняли фильмографию разноплановыми ролями и перестали ассоциироваться у зрителей лишь с воспитанниками Хогвартса, Гринту не везло. Кинопроекты, в которых он участвовал, "не выстреливали". Издание "Комсомольская правда" проанализировала его последующие роли. Например, в 2012 году на экраны вышла военная драма "В белом плену", где актер сыграл английского летчика, но картина имела успех лишь в Скандинавии.

Криминальная драма "Опасная иллюзия" и байопик "Клуб "CBGB" тоже прошли мимо широкого зрителя. В 2016 году комедия "Лунная афера" и вовсе провалилась в прокате. С тех пор Гринт фактически перестал сниматься в большом кино.

Впрочем в телесериалах актер оказался более успешен. Мини-сериал "Убийства по алфавиту" и психологический триллер "Дом с прислугой" с его участием были популярны у зрителей.

"Заняться чем-то совершенно другим"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Rupert Grint

В 2020 году звезда "Гарри Поттера" стал отцом. У Гринта и его возлюбленной Джорджии Грум родилась дочь, а в январе 2021 года в интервью Sunday Times Magazine актер признался: "Я уже давно подумывал о том, чтобы уйти из актерской профессии, а теперь, после рождения дочери, это желание только усилилось… Наверное, было бы неплохо заняться чем-то совершенно другим – строительством, например, или столярным делом".

Тогда же издание The Sun передавало, что актер занят отнюдь не покорением киноолимпа. По словам источника портала, заработанные 40 миллионов фунтов стерлингов (почти 3,5 миллиарда рублей) в "Гарри Поттере" Гринт вложил в недвижимость и открыл три компании по ее продаже, которые приносят ему доход.

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