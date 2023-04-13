"Ждем провала": как фанаты отреагировали на тизер нового сериала по Гарри Поттеру

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер-трейлер сериала по книгам о Гарри Поттере. Создатели обещают, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг. Как фанаты отреагировали на эту новость – в материале Москвы 24.



После стольких лет?

Фото: youtube.com/HBO Max

Компания Warner Bros. Discovery официально анонсировала шоу 12 апреля, в тот же день на YouTube-канале HBO появился тизер. WBD называют проект "десятилетним сериалом", уточняя, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг.





Кейси Блойс генеральный директор HBO& MaxContent Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс заново. "Гарри Поттер" – это культурный феномен, и очевидно, что фанаты до сих пор обожают и жаждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром.

Известно, что Роулинг выступит исполнительным продюсером. Актеров, которые приняли участие в первоначальной франшизе, в проекте не будет, а сценаристы и дата релиза пока неизвестны.



Информация о том, что HBO займется созданием сериала о Гарри Поттере, появилась в американской прессе еще в январе 2021 года. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав неоднократно говорил в интервью, что он сосредоточен на создании новых франшиз и "Гарри Поттер" – один из главных приоритетов.

"Хотят срубить денег"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Фанаты франшизы восприняли новость о новом сериале неоднозначно.

"Как по мне, переснять можно, но лет через 25–30. Когда начнут уходить из жизни те, кто играл в оригинальной франшизе, и те, кто вырос на нем. Фильмы все еще культовые, и сериал не перетянет на себя внимание фанатов этих картин", – написал один из пользователей соцсети "ВКонтакте".





юзер "ВКонтакте" Ждем провала. Во-первых, в тизере не показано никакого переосмысления вселенной Гарри Поттера: те же декорации, та же музыка, тот же визуал, они буквально хотят срубить денег на том же самом. Во-вторых, раньше к экранизациям относились более трепетно, каст выбирали по описанию, сюжет старались переложить с минимум изменений, сейчас же я жду повесточку и манифесты.

Некоторые пользователи Сети переживают за то, что в новом проекте будут поднимать тему ЛГБТ, а многих персонажей сделают трансгендерами или темнокожими, что не соответствует литературному источнику. "Ждем историю в духе современных голливудских канонов. Не буду смотреть даже, это разобьет мне сердце", – прокомментировал один из пользователей.

Однако есть и те, кто считает, что с помощью сериала можно более полно передать сюжет книги.

"У нас было так мало экранного времени, что невозможно вложить туда все то, что было в книгах. Мне было бы приятно увидеть развитие некоторых второстепенных линий, например, чтобы в кино уделили больше внимания истории Мародеров", – написал пользователь YouTube.





пользователь YouTube Хотя мне нравились фильмы, я думаю, мы все можем согласиться с тем, что многие замечательные сцены и диалоги из книг были вырезаны. Телесериал дает больше времени, чтобы подарить нам еще более точную адаптацию.

Остальные же считают, что в первоначальной франшизе был прекрасный актерский состав и создателям сериала будет очень сложно заново создать по-настоящему качественных персонажей.