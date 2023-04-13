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13:58

Культура

"Ждем провала": как фанаты отреагировали на тизер нового сериала по Гарри Поттеру

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер-трейлер сериала по книгам о Гарри Поттере. Создатели обещают, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг. Как фанаты отреагировали на эту новость – в материале Москвы 24.

После стольких лет?

Фото: youtube.com/HBO Max

Компания Warner Bros. Discovery официально анонсировала шоу 12 апреля, в тот же день на YouTube-канале HBO появился тизер. WBD называют проект "десятилетним сериалом", уточняя, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг.

Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс заново. "Гарри Поттер" – это культурный феномен, и очевидно, что фанаты до сих пор обожают и жаждут как можно больше контента, связанного с этим волшебным миром.
Кейси Блойс
генеральный директор HBO& MaxContent

Известно, что Роулинг выступит исполнительным продюсером. Актеров, которые приняли участие в первоначальной франшизе, в проекте не будет, а сценаристы и дата релиза пока неизвестны.

Информация о том, что HBO займется созданием сериала о Гарри Поттере, появилась в американской прессе еще в январе 2021 года. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав неоднократно говорил в интервью, что он сосредоточен на создании новых франшиз и "Гарри Поттер" – один из главных приоритетов.

"Хотят срубить денег"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films, Warner Bros. Pictures

Фанаты франшизы восприняли новость о новом сериале неоднозначно.

"Как по мне, переснять можно, но лет через 25–30. Когда начнут уходить из жизни те, кто играл в оригинальной франшизе, и те, кто вырос на нем. Фильмы все еще культовые, и сериал не перетянет на себя внимание фанатов этих картин", – написал один из пользователей соцсети "ВКонтакте".

Ждем провала. Во-первых, в тизере не показано никакого переосмысления вселенной Гарри Поттера: те же декорации, та же музыка, тот же визуал, они буквально хотят срубить денег на том же самом. Во-вторых, раньше к экранизациям относились более трепетно, каст выбирали по описанию, сюжет старались переложить с минимум изменений, сейчас же я жду повесточку и манифесты.
юзер "ВКонтакте"

Некоторые пользователи Сети переживают за то, что в новом проекте будут поднимать тему ЛГБТ, а многих персонажей сделают трансгендерами или темнокожими, что не соответствует литературному источнику. "Ждем историю в духе современных голливудских канонов. Не буду смотреть даже, это разобьет мне сердце", – прокомментировал один из пользователей.

Однако есть и те, кто считает, что с помощью сериала можно более полно передать сюжет книги.

"У нас было так мало экранного времени, что невозможно вложить туда все то, что было в книгах. Мне было бы приятно увидеть развитие некоторых второстепенных линий, например, чтобы в кино уделили больше внимания истории Мародеров", – написал пользователь YouTube.

Хотя мне нравились фильмы, я думаю, мы все можем согласиться с тем, что многие замечательные сцены и диалоги из книг были вырезаны. Телесериал дает больше времени, чтобы подарить нам еще более точную адаптацию.
пользователь YouTube

Остальные же считают, что в первоначальной франшизе был прекрасный актерский состав и создателям сериала будет очень сложно заново создать по-настоящему качественных персонажей.

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