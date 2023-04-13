"Ждем провала": как фанаты отреагировали на тизер нового сериала по Гарри Поттеру

Стриминговый сервис HBO Max показал первый тизер-трейлер сериала по книгам о Гарри Поттере. Создатели обещают, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг. Как фанаты отреагировали на эту новость – в материале Москвы 24.
После стольких лет?
Компания Warner Bros. Discovery официально анонсировала шоу 12 апреля, в тот же день на YouTube-канале HBO появился тизер. WBD называют проект "десятилетним сериалом", уточняя, что каждый сезон будет основан на одной из книг Джоан Роулинг.
Известно, что Роулинг выступит исполнительным продюсером. Актеров, которые приняли участие в первоначальной франшизе, в проекте не будет, а сценаристы и дата релиза пока неизвестны.
"Хотят срубить денег"
Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Heyday Films, Warner Bros. Pictures
Фанаты франшизы восприняли новость о новом сериале неоднозначно.
"Как по мне, переснять можно, но лет через 25–30. Когда начнут уходить из жизни те, кто играл в оригинальной франшизе, и те, кто вырос на нем. Фильмы все еще культовые, и сериал не перетянет на себя внимание фанатов этих картин", – написал один из пользователей соцсети "ВКонтакте".
Некоторые пользователи Сети переживают за то, что в новом проекте будут поднимать тему ЛГБТ, а многих персонажей сделают трансгендерами или темнокожими, что не соответствует литературному источнику. "Ждем историю в духе современных голливудских канонов. Не буду смотреть даже, это разобьет мне сердце", – прокомментировал один из пользователей.
Однако есть и те, кто считает, что с помощью сериала можно более полно передать сюжет книги.
"У нас было так мало экранного времени, что невозможно вложить туда все то, что было в книгах. Мне было бы приятно увидеть развитие некоторых второстепенных линий, например, чтобы в кино уделили больше внимания истории Мародеров", – написал пользователь YouTube.
Остальные же считают, что в первоначальной франшизе был прекрасный актерский состав и создателям сериала будет очень сложно заново создать по-настоящему качественных персонажей.