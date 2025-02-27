ФНС напомнила о сроке уплаты налогов на имущество компаний

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Срок уплаты компаниями налогов на имущество за прошлый год подходит к концу 28 февраля. Об этом сообщила в своем в телеграм-канале Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

В ведомстве отметили, что речь идет о транспортном и земельном налогах, а также о налоге на имущество.

"Льгота на имущество применяется проактивно (без заявления), если в налоговом органе есть необходимые сведения от органов или иных уполномоченных лиц", – напомнили в ФНС.

Кроме того, компании могут заявить о льготах самостоятельно. Для этого необходимо направить в налоговый орган заявление о предоставлении льгот по транспортным средствам и земельным участкам, а также по объектам недвижимости.

Россияне с 2025 года могут получить налоговый вычет до 1,1 миллиона рублей за повышенные ставки НДФЛ при покупке недвижимости в ипотеку.

Налоговая ставка в 15% ждет граждан с доходами от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год. Те, кто получает свыше 20 миллионов рублей, будут выплачивать 20% и более. Соответственно, налогоплательщики с более высокими доходами смогут получить больший возврат.

