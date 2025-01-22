Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек до конца марта

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под решение судебной инстанции подпал и их партнер по бизнесу Роман Вишняк. Таким образом, все трое пробудут в заключении еще два месяца.

Суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашний арест по делу о незаконном выводе денег за рубеж 4 октября 2024 года. Вместе с ними был арестован Вишняк. Позднее меру пресечения блогерам продлевали.

Дело было возбуждено из-за введенных более 250 миллионов рублей при оплате марафонов Лерчек через Дубай. В январе 2025-го суд арестовал имущество блогера на период предварительного следствия и судебного разбирательства.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

