Как мужчина открыл столярную мастерскую для мальчиков, растущих без отцов

Многие одинокие мамы сегодня задумываются над тем, как вырастить своих сыновей настоящими мужчинами. Зачастую мальчики, воспитываясь только мамой и бабушкой, не умеют даже прибить гвоздь, не говоря уже о готовности брать на себя ответственность и принимать серьезные решения. Но есть и те, кто, несмотря на сложные семейные обстоятельства, сумели взрастить в себе настоящие мужские качества и теперь передают это другим. Рассказываем историю Виталия Андрийца, который сам вырос без отца, а позже стал обучать столярному мастерству мальчиков, оказавшихся в подобной ситуации.

Папы есть не у всех

Фото: предоставлено героем материала

"Моя проблема была в том, что в детстве я ничего руками по дому не делал. Я рос с мамой и бабушкой, и весь инструмент, который у нас был, – это маленький молоточек, отвертка и плоскогубцы, которые лежали в банке", – рассказывает Виталий Андриец. "Часто когда у нас дома что-то ломалось, мы просто переставали этим пользоваться. Если тек кран, начинали подматывать его тряпками, а если где-то в стене появлялась дырка, то мы просто ее замазывали или закрывали картиной. И когда в гости приходил какой-то знакомый дядька, моя бабушка всячески пыталась его попросить помочь: то телек подкрутить, потому что он барахлит, то розетку починить, которая дымится".



Отец Виталия оставил семью, когда сыну еще не исполнилось и двух лет, поэтому диалога с папой у мальчика никогда не было. В голове у Виталия не осталось никаких картинок, ни воспоминаний об отце, а умение работать он открыл в себе только в 25 лет, когда поехал на заработки на стройку: "Там я понял, что руками можно пользоваться, это не так страшно".

К 32 годам мужчина уже сам стал отцом троих детей, тогда и задумался над вопросом, как быть хорошим папой. Так, обсуждая эту тему в кругу своих друзей в Черкассах, Виталий и придумал идею создать мастерскую для мальчиков "Мудрый плотник".





Был момент, когда я сидел со своими друзьями, мы все уже были отцами на тот момент и думали, как не потерять контакт со своими детьми. Как их воспитывать, а не быть папой просто где-то на фоне, который денежку приносит, а семью не видит.





Фото: предоставлено героем материала

В тот вечер каждый из взрослых мужчин поделился своими воспоминаниями из детства. Один рос без отца и всегда завидовал мальчишкам из полноценных семей, у другого папа был, но постоянно пьянствовал и срывал злость с кулаками, в том числе и на сына. Третий рассказал о том, что отец постоянно пропадал на работе, и финансовое благополучие в семье обернулось полным отсутствием диалога между папой и сыном.

Услышав откровения своих друзей, Виталий понял, что в обществе существует проблема с папами и их ролью в семье. Друзья также обратили внимание, что среди их знакомых есть ребята, которые на сегодняшний день растут без отцов и уже "утратили возможность получить что-то мужицкое – навык, который должен передавать папа".

Мастерскую собирали всем миром

Помещение для мастерской нашли быстро, инструменты собрали по друзьям и знакомым, у кого что есть – молотки, дрели, отвертки. И начали экспериментировать, позвав сначала своих сыновей, чтобы вместе что-то помастерить. Довольно быстро выяснилось, что потребность в таких занятиях очень высокая. Вокруг оказалось много одиноких мам и бабушек, которые с удовольствием приводили своих мальчиков в мастерскую и рассказывали об этом соседям.

Фото: предоставлено героем материала

Потом идею подхватили другие люди, друзья и жители города, стали помогать деньгами, материалами и инструментами. Сами занятия для мальчиков бесплатны, поэтому мастерская очень быстро набрала хорошие темпы, появилась возможность обучать не только своих детей, но и других ребят.

Иногда незнакомые люди подходят и говорят: "Классное дело делаешь, вот возьми дрель", – и дарят профессиональный инструмент, который достаточно дорого стоит. Благодаря этому наши пацаны имеют возможность работать с качественным инструментом, использовать хорошие отвертки и шуруповерты.



Некоторые люди дарят даже станки или серьезные пилы, помогающие готовить материал. Такие инструменты на занятиях не используются, потому что очень опасные, но с их помощью мастера могут качественно подготовиться к занятию и быстро распилить большой объем дерева.

Сегодня в команде работает пятеро взрослых, на каждом уроке присутствует от одного до трех наставников, которые стараются никого не обделить вниманием. Также Виталию пришла идея приглашать на занятия знакомых подростков, чтобы они присматривали за младшими, помогали тем, кто отстает, и учились брать на себя ответственность. "Мне кажется, это позитивный процесс, когда и взрослые задействованы, и подростки учатся служить младшим, а младшие довольны, что у них что-то получается сделать своими руками и им в этом помогают", – говорит Виталий.

В какой-то момент в мастерскую стали приходить ребята с папами и спрашивать, как им сюда попасть? Ситуации в семьях бывают разные: у кого-то папа – дальнобойщик и приезжает домой раз в полгода, а у кого-то отец занят на двух работах, чтобы прокормить семью, и ему некогда уделять время сыну. Поэтому сегодня в группе занимаются дети от 6 до 14 лет, в том числе и те, у кого есть отцы.

Мама, я тебя люблю

"Я не знаю, откуда у меня навык к столярному мастерству. Меня никогда никто не учил, и курсов я никаких не проходил, – размышляет Виталий. – Но желание помогать ребятам заставило меня обучиться в процессе. Часто, когда я выдумываю поделку или разрабатываю, например, стул, то сначала делаю это самостоятельно и смотрю, что получилось. Если надо – переделываю, а потом уже показываю ребятам, и мы вместе дублируем. По сути, я учусь вместе с ними".

Ученики садят деревья рядом с мастерской. Фото: предоставлено героем материала

Новых наставников Виталий тоже старается убедить, что не нужно бояться помогать детям:

Очень часто у взрослых мужчин есть страх, что "я никогда не работал с детьми, не работал с деревом, и непонятно, как это у меня получится". Но на самом деле у нас не такие сложные поделки, для которых нужно специальное образование.

Виталий признается, что так как сам вырос без отца, зачастую не знал, как поступать в разных ситуациях, как заботиться и брать на себя ответственность, ведь в жизни перед ним не было такого примера. "С уверенностью могу сказать, что человек что-то недополучает, вырастая без отца. Тем не менее не нужно ставить на себе крест, и если найти силы, выход всегда есть. Определенный период своей жизни я тоже не представлял, как возьму ребенка на руки, и тем более никогда не думал, что буду папой четверых детей", – рассказывает герой.

Сам преодолев этот нелегкий путь, Виталий старается передать опыт ученикам: "Хочется помочь ребятам понять, что если ты взял ответственность за семью, то это на всю жизнь. А не то, что ты поиграл, сделал пару детей, а потом понял, что хочешь карьеру, красивую жизнь, и оставляешь маму одну с детьми".

Фото: предоставлено героем материала

В процессе работы с деревом Виталий разговаривает с ребятами об ответственности в деле, за которое взялся, и об умении доводить его до конца. Вместе они обсуждают вопросы дружбы, учатся быть трудолюбивыми и уметь держать мужское слово. Также на занятиях мастер старается привить мальчикам любовь к семье, чтобы они не были просто "овощами", целыми днями сидящими в телефоне и таскающими еду из холодильника, а помогали родным по дому и заботились о близких.

Учу их разговаривать со своими мамами, не забывать сказать маме "я тебя люблю". Мы сейчас почему-то нечасто эти слова произносим.



Недавно фурор среди мам произвели сделанные их сыновьями деревянные рамки, внутри которых каждый поместил лист со словами о том, за что он благодарен маме и за что ее любит. Там были написаны довольно простые вещи: "за то, что мама готовит еду, одевает, будит по утрам в школу", – но многих матерей это растрогало до слез.

Еще делали поднос на веревочках, чтобы подавать маме кофе в постель. Так один парень сделал эту подставку, но когда нес маме кофе в постель, споткнулся и вылил кофе прямо на кровать. Тем не менее маму это не огорчило, она была рада поделке сына и его инициативе, пусть и не совсем удачно реализованной.

Мужская дисциплина

Конечно, с дисциплиной на занятиях бывает не просто. Чтобы сформировать для мальчиков образ сильного мужчины, Виталию приходится балансировать между учителем и другом. С одной стороны, хочется с ними поговорить, спросить, как дела дома и в школе, иногда обнять. С другой, это может работать в минус, тогда дети перестают серьезно воспринимать учителя. Порой после нескольких предупреждений ученика могут и выгнать с занятия, если поведение одного мальчика ставит под угрозу срыв целого урока. Также Виталий ввел спортивную практику приседаний и отжиманий за грубое слово или нарушение.

Я стараюсь сразу проговорить, что ругань, несмотря на то, что вы можете слышать ее на улице, не есть наша ценность, держите язык в чистоте. У меня нет задачи, чтобы парень ругался и приседал, я стараюсь это сразу отсечь или попросить родителей проконтролировать этот момент и поговорить.





Фото: предоставлено героем материала

Чтобы дать понять, что папа – это не мама, которая всегда пожалеет и приласкает, Виталий на уроке может прикрикнуть или пристыдить, а иногда даже остановить занятие из-за нарушителя и начать разговор. Здесь важно объяснить, что такое поведение может отвлечь других сверстников, из-за чего нарушится техника безопасности. Для визуального эффекта он показывает свой шрам, полученный от травмы пилой восемь лет назад. Это быстро отрезвляет мальчишек.

Иногда нужно снять носок и показать свою заштопанную ногу, чтобы они поняли, что даже ручная пила может порезать и навредить, особенно когда ты ей играешь и отвлекаешься.

Благодаря такому воспитанию уже в возрасте 8-10 лет мальчики начинают становиться мужчинами. Они еще ходят в младшие классы, а уже умеют изготавливать нужные в быту вещи: стул, подставку, лесенку, полку, вешалку.

Родные остаются в полном восторге, глядя на перемены в своих детях. Так, один младшеклассник порадовал свою бабушку, смастерив небольшую лесенку на две ступеньки, с помощью которой та смогла достать до нужных полочек с банками в кладовке. Другой изготовил ступеньки для своей сестры, и теперь она самостоятельно дотягивается до раковины, выключателей и других нужных предметов. Третий адаптировал дома гибкую, переносную лампу, с помощью которой можно найти даже закатившийся под кровать предмет.

Ребята изготавливают скворечник на занятии в мастерской. Видео: предоставлено героем материала

На занятиях мальчики учатся работать с линейкой и сантиметром, чертить карандашом, ведь многие на первых уроках банально не могут рисовать ровные линии. За несколько занятий они приобретают этот навык. Ребята много работают с ручной пилой, отверткой и молотком, практикуют разные типы соединений: скручивают шурупы, забивают гвозди, склеивают деревянные крепления.

На сегодняшний день, помимо воспитания в мальчиках настоящих мужчин, самое важное для основателя мастерской – видеть благодарность мам за успехи своих сыновей, это продолжает мотивировать всю команду: "Когда они говорят спасибо за поделку, время и ребенка, это мотивирует нас не останавливаться, понимать всю важность проекта и стремиться двигаться дальше".