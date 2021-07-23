Защита Дудя просит прекратить дело за отсутствием состава правонарушения

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Защита блогера Юрия Дудя попросила Зюзинский районный суд столицы прекратить дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления. Об этом заявил адвокат блогера Ильнур Шарапов.

"Экспертами установлено не только отсутствие пропаганды, но и то, что видеозаписи в целом призывают воздержаться от употребления. Прошу настоящее дело прекратить за отсутствием состава правонарушения", – сказал Шарапов.

Адвокат также выразил мнение, что обсуждение негативного опыта употребления наркотиков с известной среди молодежи личностью будет формировать негативное отношение к запрещенным веществам.

Ранее сообщалось, что суд назначил судебную психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя. Дату нового судебного заседания назначат после возвращения дела из экспертного учреждения.

18 июня суд вернул дело в отношении блогера в полицию без указания причин такого решения, а 1 июля повторно его зарегистрировал.

В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

Пропаганду наркотиков в них обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром".

