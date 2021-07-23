Защита Дудя просит прекратить дело за отсутствием состава правонарушения

14:54
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Защита блогера Юрия Дудя попросила Зюзинский районный суд столицы прекратить дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления. Об этом заявил адвокат блогера Ильнур Шарапов.
"Экспертами установлено не только отсутствие пропаганды, но и то, что видеозаписи в целом призывают воздержаться от употребления. Прошу настоящее дело прекратить за отсутствием состава правонарушения", – сказал Шарапов.
Адвокат также выразил мнение, что обсуждение негативного опыта употребления наркотиков с известной среди молодежи личностью будет формировать негативное отношение к запрещенным веществам.
Ранее сообщалось, что суд назначил судебную психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя. Дату нового судебного заседания назначат после возвращения дела из экспертного учреждения.
18 июня суд вернул дело в отношении блогера в полицию без указания причин такого решения, а 1 июля повторно его зарегистрировал.
В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.
Пропаганду наркотиков в них обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: