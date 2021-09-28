Слушания по делу о пропаганде наркотиков в отношении Дудя возобновятся 20 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зюзинский районный суд столицы 20 октября продолжит слушания по административному делу в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в двух интервью. Об этом сообщает ТАСС.

"Слушание назначено на 20 октября в 10:00", – сказали агентству в суде.

Ранее сообщалось, что суд назначил судебную психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя.

18 июня суд вернул дело в отношении блогера в полицию без указания причин такого решения, а 1 июля повторно его зарегистрировал.

В материалах дела речь идет о двух видеоинтервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.

Пропаганду наркотиков в них обнаружила общественная организация "Лига безопасного интернета", позже это подтвердила экспертиза, проведенная Московским исследовательским центром.

Защита блогера попросила Зюзинский районный суд столицы прекратить дело за отсутствием состава преступления.

