Суд в Санкт-Петербурге продлил арест блогеру Хованскому

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил на месяц арест блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за исполнения песни про "Норд-Ост". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, сроком по 08.11.2021", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Хованский просил суд заменить ему меру пресечения на домашний арест.

Видеоблогера задержали 9 июля. По данным следствия, в середине 2020 года видеоблогер исполнил песню, содержащую признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Впоследствии Хованский признал вину и раскаялся в содеянном, заявив, что песня о теракте 2002 года является отвратительной и не имеет оправдания.

Также 10 августа Росфинмониторинг включил Хованского в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.