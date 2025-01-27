Суд арестовал основателя группы "Смысловые галлюцинации" Бурдина

Фото: vk.com/Владимир Бурдин

Свердловский областной суд арестовал до 11 февраля основателя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня была апелляция на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Оставлено без изменений, он будет под стражей по 11 февраля 2025 года", – подчеркнул собеседник агентства.

Согласно информации картотеки суда, Бурдина обвиняют по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия").

Между тем СМИ сообщали, что Бурдин в ноябре 2024 года напал на человека, после этого он был задержан и якобы отправлен на принудительное лечение.

Ранее актер сериалов "След" и "Папины дочки" Евгений Воловенко получил штраф в размере 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете, который выполнял рейс Москва – Хабаровск.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Воловенко вел себя агрессивно, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По словам представителя суда, мужчина без причины нажимал на кнопку вызова бортпроводника, матерился, попытался ударить одного из пассажиров, а также ходил по салону во время полета и пытался открыть дверь аварийного выхода борта.