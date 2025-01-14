Актер Воловенко оштрафован на 90 тыс руб за хулиганство в самолете Москва – Хабаровск

Фото: кадр из сериала "Тайна последней главы"; режиссер – Артур Румынский; производство – MAGIC FACTORY

Актер сериалов "След" и "Папины дочки" Евгений Воловенко получил штраф в размере 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете, который выполнял рейс Москва – Хабаровск, сообщает РИА Новости со ссылкой на Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Пассажир начал вести себя агрессивно, будучи в состоянии алкогольного опьянения. По словам представителя суда, мужчина без причины нажимал на кнопку вызова бортпроводника, матерился, попытался ударить одного из пассажиров, а также ходил по салону во время полета и пытался открыть дверь аварийного выхода борта. Неоднократные требования бортпроводников о соблюдении порядка пассажир игнорировал. Тогда сразу несколько телеграм-каналов сообщили, что нарушителем оказался Воловенко.

По словам собеседницы агентства, его передали транспортной полиции после того, как самолет сел в аэропорту Хабаровска. Позже суд назначил ему наказание по статье УК "Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление". Так, размер назначенного Воловенко штрафа оказался ниже того, который полагается за нарушение статьи "Хулиганство". В частности, актеру вменялось хулиганство с угрозой применения насилия.

Решение о смягчении меры пресечения было принято после того, как в ходе заседания актер признал свою вину и раскаялся. Кроме того, суд учел наличие у него малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка, а также тот факт, что обвиняемый извинился перед потерпевшим, возместив ему ущерб, и оказал благотворительную помощь КГБУ "Хабаровский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".

Ранее один из пассажиров рейса Нижнекамск – Москва начал угрожать взорвать самолет, когда тот подлетал к столице. Агрессивный мужчина в нетрезвом состоянии сначала напал на соседку по креслу, затем заявил о наличии у него взрывного устройства. После приземления в столичном аэропорту Шереметьево мужчину передали правоохранителям. Самолет досмотрели, опасных устройств там не обнаружили.

Позже на гражданина завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры". Злоумышленнику грозит срок до 3–5 лет лишения свободы.