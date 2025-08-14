Форма поиска по сайту

14 августа, 17:20

ТАСС: правительство России планирует продлить запрет на экспорт бензина

Правительство России может продлить запрет экспорта бензина

Фото: depositphotos/blinow61

Российское правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, заявили ТАСС три источника в отрасли, знакомые с решениями, принятыми на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяниками.

Собеседники агентства уточнили, что среди решений также была принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо, как в опте, так и в рознице.

Введенный ранее запрет на экспорт бензина для крупных производителей нефтепродуктов действует до 31 августа. Он направлен на поддержание стабильности на внутреннем рынке топлива во время высокого спроса и проведения сельскохозяйственных работ.

Более того, российские нефтяники намерены нарастить выпуск бензина. В условиях запрета на экспорт дополнительный объем будет направлен на приоритетные задачи, то есть биржевые продажи и реализацию мелким оптом на рынке.

Биржевые цены на бензин побили исторический рекорд

