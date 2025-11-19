Новак: цены на топливо в России снизились после выхода НПЗ из ремонтов

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Биржевые цены на топливо в России начали снижаться из-за выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, благодаря чему увеличились объемы производства. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в беседе с РИА Новости.

В качестве еще одной причины он назвал закрытие экспорта и сезонное снижение спроса.

В августе начали поступать сообщения о нехватке или перебоях с поставками бензина на некоторые региональные АЗС. Сети были вынуждены частично ограничить отпуск топлива либо временно продавать только дизель.

Причина локального дефицита бензина в ряде регионов заключалась в сезонном росте спроса при снижении производства топлива, в том числе из-за ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

В октябре правительство решило обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года. Комментируя эту меру, Новак отметил, что необходимости в поставке зарубежного топлива пока нет.

При этом АЗС в некоторых российских регионах ограничили объемы отпуска бензина. Вместе с тем для устранения дефицита топлива правительство продлило полный запрет экспорта бензина до конца года.

