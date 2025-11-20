Продажу бензина по паспорту могут ввести в Ростовской области

Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

В Ростовской области предложили ввести обязательную проверку паспорта покупателей при покупке бензина и дизельного топлива на региональных АЗС. Соответствующий законопроект, разработанный областной прокуратурой, размещен на сайте правительства Ростовской области.

В проекте указывается, что на данный момент в Ростовской области нет каких-либо ограничений на розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним. При этом ограничение на продажу топлива для заправки кроссовых мотоциклов, питбайков и других подобных средств передвижения не позволит полностью запретить несовершеннолетним выезжать на дороги общего пользования и подвергать свою жизнь опасности.

Вместе с тем предлагаемые ограничения не будут распространяться на заправку автомобиля лицами старше 16 лет, которые уже имеют права на транспортные средства. Продавец будет обязан отказать в продаже топлива, если у него будут сомнения в совершеннолетии покупателя, а паспорт не был предъявлен.

По данным ГИБДД Ростовской области, за последние пять лет аварийность с участием детей на мотоциклах в регионе увеличилась на 70%. Число пострадавших при этом выросло на 77%.

В случае принятие законопроекта новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Биржевые цены на топливо в России начали снижаться из-за выхода нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из ремонтов, благодаря чему увеличились объемы производства, сообщил ранее вице-премьер Александр Новак.

В Госдуме предложили ввести скидку на бензин в размере 10% для аккуратных водителей. Скидка будет предоставляться гражданам, которые за один календарный месяц не нарушали ПДД и не становились виновниками ДТП.