Школу будущего с цветочным фасадом построят в Пресненском районе Москвы

В Пресненском районе Москвы построят школу будущего с цветочным фасадом. Четырехэтажное здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров возводят на улице Климашкина.

Внутри оборудуют учебные кабинеты, научные лаборатории, мастерские, зоны отдыха и два спортивных зала. Первых учеников здесь ждут в сентябре следующего года. Строители уже завершили подземные монолитные работы и возводят конструкции второго этажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.