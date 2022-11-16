Паралимпийский комитет РФ намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК

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Паралимпийский комитет России рассматривает возможные варианты защиты своих прав в связи с решением Международного паралимпийского комитета приостановить членство ПКР в организации. Об этом ТАСС заявил президент ПКР Павел Рожков.

По его словам, ПКР намерен обратиться в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их права на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК.

Ранее в Международной федерации дзюдо (IJF) приняли решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях до января 2023 года. В организации это объяснили ситуацией в международных отношениях, а также желанием обеспечить безопасность всех спортсменов.

Между тем первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков выразил уверенность, что большинство представителей Международного олимпийского комитета хотели бы вернуть российских атлетов на международную арену. По его мнению, олимпийское движение без России неполноценно.



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