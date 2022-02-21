В ЕС посчитали справедливым требование России к НАТО о нерасширении

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Требование России о нерасширении НАТО на восток является справедливым, считает евродепутат Марин Ле Пен Жордан Барделля. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

Политик напомнил, что в 1991 году между США и СССР была заключена негласная договоренность о нерасширении НАТО к границам России.

"Этот договор не соблюдался, и США с тех пор, как их тогда называли "жандарм мира", стремящиеся к экспансии, приближались к России в логике холодной войны", – сказал депутат.

Барделля подчеркнул, что сейчас властям Франции следует выступать за деэскалацию ситуации вокруг Украины.

"Я считаю, что нельзя воевать ни с Россией, ни с США, но нужно искать сбалансированный подход", – заключил политик.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.