В МИД РФ обвинили Мюнхенскую конференцию в распространении фейков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мюнхенская конференция подменила обсуждение вопросов безопасности распространением дезинформации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого телеканала.

По ее словам, Мюнхенская конференция стала еще одной площадкой для распространения Западом ложных заявлений различного характера.

"Она вообще-то должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности", – сказала дипломат.

Захарова также коснулась вопроса нерасширения НАТО на Восток. Она отметила, что сначала представители отдельных государств, выступая как бы от лица Альянса, говорят об одном, однако, когда их просят ответить за свои слова, прикрываются принципом коллективного принятия решений.

"По большому счету русским словом это можно назвать заврались", – заключила представитель МИД РФ.

10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Поводом для встречи стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

Позднее в Госдепе заявили, что США не пойдут на уступки России в вопросах безопасности. Позже Владимир Путин подчеркнул, что Россию не устроят обещания не принимать Украину в НАТО. Он напомнил, что Альянс обещает Москве не расширяться вот уже 30 лет, однако за это время он успел вплотную подойти к российским границам.

