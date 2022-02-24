Зеленский обратился к Франции за финансовой поддержкой

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил у властей Франции финансовую поддержку. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Украинский лидер сначала поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за отправку на Украину оборонных средств и систем разминирования. После этого Зеленский призвал оказать своей стране макрофинансовую помощь.

"Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", – добавил президент Украины.

Ранее Зеленский объявил в стране налоговые каникулы. Как отметил президент, это поможет снизить нагрузку на бизнес и уменьшить количество проверок.

До этого Зеленский сообщил о призыве резервистов в армию. Глава государства подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.