Зеленский объявил налоговые каникулы на Украине

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Фото: depositphotos/palinchak
Программа экономического патриотизма стартовала на Украине. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале лидера.
По словам президента, программа поможет снизить нагрузку на бизнес и уменьшить количество проверок. В свою очередь, это станет стимулом для привлечения средств граждан в бизнес и банковскую систему.
Помимо прочего, "экономический патриотизм" предполагает снижение НДС на топливо.
"Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – подчеркнул Зеленский.
По заверению президента страны, программа будет стимулом для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.
"Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места", – объяснил Зеленский.
Глава государства добавил, что проведет встречу с крупнейшими представителями украинского бизнеса. Он выразил позицию, что все они должны остаться на Украине.
"Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места", – подчеркнул Зеленский.
Ранее президент страны объявил о призыве резервистов в украинскую армию. Глава государства подчеркивал, что уже подписал соответствующий указ.
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