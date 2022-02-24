Шойгу распорядился с уважением относиться к украинским военным

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал российских военнослужащих с уважением относиться к украинским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

В распоряжении президента подчеркивается, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам.

Он также заявил о необходимости проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. После этого Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В Минобороны при этом заявили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает: российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.

