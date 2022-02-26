Москвичи передали более 67 тыс товаров беженцам из ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Москвичи передали более 67 тысяч товаров, около 7 тонн продуктов и свыше 1 730 литров воды беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, к сбору гуманитарной помощи присоединились представители бизнеса. Торговые сети передали продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и товары для детей.
Гуманитарную помощь могут оказать все желающие. Пункт сбора открыт в центре "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Кроме того, передать товары можно в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Москвичи собрали более 4 тонн продуктов для беженцев из ДНР и ЛНР
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