В Крыму задержали гражданина Украины, участвовавшего в энергоблокаде полуострова

17:06
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму члена "Крымско-татарского батальона", который принимал участие в энергоблокаде полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности РФ.
"На территории Республики Крым задержан гражданин Украины 1959 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что в 2015 году задержанный прошел боевую подготовку в Херсонской области Украины, после чего в том же году принимал участие в экономической и энергетической блокаде Крыма. Мужчину арестовали и возбудили в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании").
В настоящее время сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства преступления, а также выясняют, с кем из находящихся в России людей задержанный мог иметь связи.
Ранее, 23 февраля, ФСБ предотвратила теракт в одном из православных храмов в Крыму. В ходе спецоперации были задержаны шесть человек, являющихся сторонниками запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Позже суд в Симферополе принял решение арестовать двоих фигурантов дела.
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