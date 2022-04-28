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Американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые Вооруженными силами России факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Аналитики справедливо задаются вопросами. Какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях? Какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения?" – говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.

В дипведомстве также заявили, что США координируют работу биолабораторий на Украине через Украинский научно-технологический центр, основным видом деятельности которого является распределение грантов для проведения исследований по заказу Пентагона.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

В середине апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Харькове американские ученые проводили опасные опыты над психически больными пациентами.

По его словам, участников экспериментов отбирали с учетом возраста, национальности и состояния иммунитета. Информация об опытах в базу данных медучреждения не вносилась, а с его сотрудников взяли подписки о неразглашении.

