Следственный комитет России изучит новые сведения об испытаниях препаратов на пациентах психиатрической больницы на Украине.

Речь идет о деятельности биолаборатории в городе Мерефа Харьковской области. Следователи располагают показаниями свидетелей.

В ходе спецоперации РФ были получены факты того, что на Украине в рамках американской военно-биологической программы велись работы с возбудителями различных заболеваний.

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