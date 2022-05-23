Песков прокомментировал покушение на мэра Энергодара

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал покушение на жизнь мэра Энергодара Андрея Шевчика, организованное украинскими националистами.

По словам представителя Кремля, применение таких методов националистическими элементами обязывает российских военных принимать превентивные меры.

"Да, националистические элементы применяют такие методы, это обязывает, конечно, наших военных быть начеку, принимать меры превентивные по недопущению повторения таких террористических актов", – приводит слова Пескова РИА Новости.

По данным Следственного комитета РФ, 22 мая мэр города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу. Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники СК РФ.

