Угрозы для жизни раненного во время взрыва мэра Энергодара нет – СМИ

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Жизни мэра украинского города Энергодар Андрея Шевчика, пострадавшего в результате взрыва, ничего не угрожает, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы

"Мэр Энергодара получил легкое ранение. Он находится в больнице Мелитополя", – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что мэр украинского Энергодара Андрей Шевчик пострадал в результате взрыва.

По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома Шевчика.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

