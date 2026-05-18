Двое пятилетних детей сбежали из детсада в Чехове

В подмосковном Чехове ищут двух пятилетних воспитанников дошкольного отделения гимназии № 7 Мирона Галкина и Константина Бушуева. Мальчики убежали из учреждения через проем в ограждении во время прогулки, рассказал в своем телеграм-канале глава округа Михаил Собакин.

"В 11:39 их заметили камеры "Безопасного региона" у дома 21 по улице Полиграфистов", – уточнил он.

Информация о случившемся была незамедлительно передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу и отдел МВД. К поискам привлечены все экстренные службы округа, а также группа быстрого реагирования поискового отряда "ЛизаАлерт". На текущий момент местонахождение детей не установлено.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статьи 293 и 156 УК РФ), добавили в пресс-службе СК России. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники.

