Сбежавшие из детского сада в подмосковном Чехове дети найдены

Ушедших из детского сада в Чехове 5-летних детей нашли и передали родителям. Об этом рассказал глава муниципального округа Михаил Собакин в телеграм-канале.

"Уважаемые жители! Дети найдены и переданы родителям! Всем спасибо за помощь", – написал Собакин.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX добавила, что в настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Два мальчика убежали из учреждения через проем в ограждении во время прогулки 18 мая. Их заметили камеры "Безопасного региона".

Информация о случившемся была незамедлительно передана в Единую дежурно-диспетчерскую службу и отдел МВД. По факту случившегося завели уголовное дело по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.