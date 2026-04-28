В Ростове-на-Дону женщина бросила коляску с ребенком на остановке после ссоры с супругом

В Ростове-на-Дону женщина бросила коляску с ребенком на остановке общественного транспорта, сообщает RT со ссылкой на региональное МВД.

Коляску нашли прохожие, которые вызвали полицию, пишут в местных пабликах. Утверждается, что на место прибежал отец малыша, после чего их вместе забрали в отделение.

В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей. В полиции она рассказала, что поссорилась с супругом и "психанула". При этом она ему позвонила, перед тем как оставить ребенка.

По факту случившегося началась проверка, женщину опрашивают, заявили в региональном Следственном комитете.

Ранее жительница Магадана выгнала на улицу 11-летнего сына без обуви. Он попросил помощи у прохожей, после чего та обратилась в полицию.

Оказалось, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения. На нее составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.