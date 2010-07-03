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08:29

Переговоры Путина и Трампа начались на полях G20 в Осаке

политика за рубежом

08:29

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Фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп начали переговоры на полях саммита G20 в Осаке, передает РИА Новости.

Темой обсуждения президентов должны стать вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. До переговоров Путин и Трамп успели побеседовать "на ногах".

В преддверии G20 глава государства выразил надежду на обсуждение ситуации с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Трамп сказал, что ждет "хорошего разговора" с Путиным в Осаке.

Представитель Белого дома уточнял, что беседа в основном коснется темы региональной безопасности. Речь идет об Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке. Разговор зайдет также о контроле над вооружениями и улучшении двусторонних отношений. Не исключено обсуждение Венесуэлы.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что многое будет зависеть от того, как Трамп и Путин построят беседу. Однако основные направления – это общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и региональные конфликты.

Президент РФ также будет участвовать во встрече с главами государств БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) и во встрече в формате РИК (Россия, Индия, Китай). Запланированы диалоги с президентами Франции, Египта, Турции, Южной Кореи, ЮАР и немецким канцлером.

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