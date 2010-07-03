Путин ответил на призывы к соблюдению РФ минских соглашений

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Владимир Путин заявил, что от Москвы нельзя требовать выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

В ходе выступления в Италии президент России задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева.

"Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?" – удивился Путин.

Глава РФ указал, что украинские власти до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, что предусмотрено минскими соглашениями.

"Давайте разберемся и не будем перекладывать ответственность на одну из сторон", – добавил Путин.

Он также напомнил, что соглашения требуют восстановления экономических связей Украины с Донбассом, для нужно отменить указ о блокаде региона.

Ранее Путин заявил, что диалог Москвы и Киева будет возможен, когда глава Украины Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

По его словам, речь идет об "установлении прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе".