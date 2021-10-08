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Общество

13:52

Мурашко рассказал о возможном токсическом поражении печени после лечения COVID-19

общество медицина

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

После лечения COVID-19 у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Применяются препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", – сказал руководитель ведомства.

Он рекомендовал всем, кто перенес коронавирус, пройти углубленную диспансеризацию. Министр добавил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.

За последние сутки в России подтвердили 27 246 новых случаев коронавируса. При этом в 2 346 (8,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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