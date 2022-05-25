В России за сутки госпитализировали 2 503 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России за последние сутки госпитализировали 2 503 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 1,5% больше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций выросло в 32 регионах страны, снизилось – в 49.
За последние 24 часа в стране выявили 4 580 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 305 973. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%.
Перебороли болезнь за сутки 6 705 человек, всего вылечились 17 707 077 пациентов. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 93, до 378 609 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые сегодня не видят рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в РФ, поскольку большинство граждан переболели. При этом она не исключила возможный подъем к осени 2022 года.
Заболеваемость COVID-19 выросла в 2 раза за неделю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: