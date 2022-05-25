В России за сутки госпитализировали 2 503 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 2 503 пациента с коронавирусной инфекцией, что на 1,5% больше, чем днем ранее. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Число госпитализаций выросло в 32 регионах страны, снизилось – в 49.

За последние 24 часа в стране выявили 4 580 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 305 973. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%.

Перебороли болезнь за сутки 6 705 человек, всего вылечились 17 707 077 пациентов. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 93, до 378 609 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые сегодня не видят рисков серьезного подъема заболеваемости COVID-19 в РФ, поскольку большинство граждан переболели. При этом она не исключила возможный подъем к осени 2022 года.

