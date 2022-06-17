Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса BA.5

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям со здоровьем.

Ранее данную мутацию впервые обнаружили в России. Об этом 16 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала, что в стране выявили вариант ВА.4. По словам Поповой, не исключено, что эти штаммы могут распространиться более интенсивно.

Владимир Болибок отметил, что вариант ВА.5 еще более заразный по сравнению с преобладающим сегодня в России "Стелс-Омикроном" (ВА.2). При заражении новой мутацией наблюдается клиническая картина, характерная для ОРВИ, говорит эксперт.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Нынешняя опасность – не столько сама ОРВИ, сколько осложнения. Потому что они – это поражение свертывающей системы крови, внутренних органов, в частности почек, поражение сердечно-сосудистой системы. Это как было, так и остается.

По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и заболеваниями почек.

"Кстати, говорили, что заболевание почек – один из рисков осложнений и летального исхода при коронавирусной инфекции", – указал специалист.

Ранее россиян предупредили о следующей вспышке коронавируса. По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, не исключено, что она произойдет этой осенью. Свой прогноз он объяснил тем, что к тому времени закончатся каникулы и отпуска, люди вернутся в свои города, а также снизятся уровень инсоляции и дневная температура.

