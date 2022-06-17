Иммунолог оценил опасность нового варианта коронавируса BA.5

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям со здоровьем.
Ранее данную мутацию впервые обнаружили в России. Об этом 16 июня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также указала, что в стране выявили вариант ВА.4. По словам Поповой, не исключено, что эти штаммы могут распространиться более интенсивно.
Владимир Болибок отметил, что вариант ВА.5 еще более заразный по сравнению с преобладающим сегодня в России "Стелс-Омикроном" (ВА.2). При заражении новой мутацией наблюдается клиническая картина, характерная для ОРВИ, говорит эксперт.
По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и заболеваниями почек.
"Кстати, говорили, что заболевание почек – один из рисков осложнений и летального исхода при коронавирусной инфекции", – указал специалист.
Ранее россиян предупредили о следующей вспышке коронавируса. По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, не исключено, что она произойдет этой осенью. Свой прогноз он объяснил тем, что к тому времени закончатся каникулы и отпуска, люди вернутся в свои города, а также снизятся уровень инсоляции и дневная температура.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: