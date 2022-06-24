В РФ уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился за неделю до 21,5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился за неделю с 24,8 до 21,5%. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

Первым компонентом вакцины против коронавируса россияне к настоящему времени привились 92 687 754 раза. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 88 298 127 раз.

Ранее биолог Анча Баранова предрекла РФ рост тяжести госпитализаций из-за новых штаммов "Омикрона". По словам эксперта, новые мутации этого штамма могут быть распространены уже через месяц. При этом она уточнила, что некоторые из симптомов инфекции будут выражены ярче.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, рассказал, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям. По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями.

