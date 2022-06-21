Биолог предрекла РФ рост тяжести госпитализаций из-за новых штаммов "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В РФ нашли подвиды "Омикрон"-штамма COVID-19 BA.4 и BA.5, которые могут привести к росту тяжести госпитализаций. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в телеграм-канале.
По словам эксперта, новые мутации "Омикрона" могут быть распространены уже через месяц.
"Поскольку это варианты, приближенные к "Дельте", хоть и на шасси "Омикрона", ждем, к сожалению, увеличения тяжести и госпитализаций", – отметила Баранова.
Она уточнила, что некоторые из симптомов инфекции будут выражены ярче.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, рассказал, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям.
По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями: сахарным диабетом и заболеваниями почек.
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