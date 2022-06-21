Врачи заявили о появлении в мире нового штамма COVID-19 летом

В мире этим летом появится новый штамм коронавируса, а к осени он доберется до России. Тогда возможен резкий подъем заболеваемости, тем более что уровень коллективного иммунитета упал. Такие прогнозы делают врачи-биофизики.

Вспышки заболевания уже зафиксировали в Китае, а в Израиле говорят о седьмой волне COVID-19.

Насколько опасным окажется новый штамм? Помогут ли старые прививки или нужно срочно вакцинироваться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

