Россия предложила создать комиссию ООН по биолабораториям на Украине

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Россия предложила создать комиссию, состоящую из членов Совбеза ООН, для расследования ситуации с биолабораториями на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия.

Соответствующий проект резолюции российская сторона внесла в СБ Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Проект также предписывает представить Совбезу не позднее 30 ноября 2022 года доклад с рекомендациями и информировать о результатах расследования на Обзорной конференции КБТО, которая пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.

Проект резолюции о создании комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий СБ ООН может рассмотреть 27 октября. В письме российского постпредства при всемирной организации в адрес председателя Совета Безопасности и Генсека ООН миссия подтвердила запрос о проведении заседания СБ по этой теме.

В середине сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что доклад о деятельности биолабораторий США на Украине будет представлен не позднее марта 2023 года. Сначала документ изучат обе палаты парламента, затем его направят президенту РФ и кабмину.



В МИД РФ заявили, что США так и не дали ответ по поводу своих биолабораторий на Украине

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