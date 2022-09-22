Доклад о биолабораториях США представят не позднее марта 2023 года – СФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Доклад о деятельности биолабораторий США на Украине будет представлен не позднее марта 2023 года и направлен президенту России и правительству. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

По его словам, сначала комиссия представит документ обеим палатам парламента, после – президенту и правительству России. Затем доклад опубликуют в интернете.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц на Украине.

Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон. В свою очередь, Украина, отметил Кириллов, не смогла объяснить причины экстренного уничтожения свидетельств этой деятельности.

