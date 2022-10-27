Россия рассчитывает на оперативное принятие СБ ООН резолюции по биолабораториям

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия надеется на оперативное принятие проекта резолюции в Совбезе ООН по биолабораториям США на Украине, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, выступая на инициированном Россией заседании СБ. Дипломат указал, что проект резолюции предусматривает выезд экспертов на место для расследования.

"Сейчас идет обсуждение [проекта] на экспертном уровне. Рассчитываем на его оперативное согласование и принятие. <...> Надеемся, что комиссии СБ ООН удастся в сжатые сроки прояснить все обстоятельства возможного несоблюдения Вашингтоном и Киевом обязательств по КБТО", – приводит словам Небензи ТАСС.

Он добавил, что на заседании СБ ООН по биолабораториям на Украине представители западных стран не сказали ничего по существу. По словам Небензи, США и Киев пытаются убедить в мир в том, что их сотрудничество в биологической сфере носит исключительно мирный характер, однако никто так и не смог ответить на вопрос, почему эту деятельность курирует именно Пентагон, являющийся военным ведомством.

"В то же время по существу мы сегодня ничего не услышали, да и сказать нашим западным коллегам было нечего, кроме того, что, по их высокому и безапелляционному мнению, все это не заслуживает ни малейшего внимания", – сказал Небензя.

Дипломат предупредил, если будет доказано, что США и Украина нарушают Конвенцию о биологическом оружии, то Вашингтону и Киеву придется за это ответить в рамках международного права.

Ранее зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что информация, представленная Россией по биолабораториям США на Украине, требует ответственной реакции соответствующих сторон. Китайский дипломат также призвал государства соблюдать обязательства в рамках КБТО.

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