В Китае заявили, что представленные РФ данные по биолабораториям требуют реакции сторон

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Информация, представленная Россией по биолабораториям США на Украине, требует ответственной реакции соответствующих сторон, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совбеза всемирной организации.

"Надеемся, что эти стороны ответственно отнесутся к своим обязательствам государств – участников Конвенции [о биологическом оружии] и предоставят необходимые разъяснения по всем вопросам, поднятым Россией", – приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Ранее Россия подала в СБ Организации Объединенных Наций жалобу и внесла проекты резолюции о создании комиссии для расследования по нарушениям Украиной и Соединенными Штатами обязательств в рамках КБТО.

Проект также предписывает представить Совбезу не позднее 30 ноября 2022 года доклад с рекомендациями и информировать о результатах расследования на Обзорной конференции КБТО, которая пройдет в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.



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